Skrupelloser Anrufer versetzt Ehepaar aus Hornhausen einen Schock

Adolf Nowak aus Hornhausen wurde am Telefon fast Opfer von Trick-Betrügern. Der Anrufer gab an, dass der Sohn der Nowaks im Krankenhaus liege.

Hornhausen - Sogenannte Schock-Anrufe nehmen im Landkreis Börde aktuell eine neue Form an. Adolf Nowak aus Hornhausen hat vergangene Woche ein einprägsames Erlebnis gehabt: „Meine Frau ging ans Telefon und war plötzlich ganz aufgelöst. Am anderen Ende der Leitung hat eine Frau ihr gesagt, dass unser Sohn im Ameos-Klinikum in Halberstadt liegt und ein teures Medikament für 30 000 Euro bräuchte und wir das Geld sofort überweisen sollen.“