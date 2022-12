Weihnachtsbäume So pflegt Helge Beckurs in Hordorf seine Tannenbäume

Wer sich zur besinnlichen Zeit einen frischen Weihnachtsbaum in die Stube stellt, ahnt oft nicht, wie viel Arbeit in so einem Baum steckt. Helge Beckurs aus Hordorf erzählt, wie es geht.