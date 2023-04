Das Grüne Klassenzimmer der Interessengemeinschaft (IG) Bode-Lachs ist wieder ein Stück attraktiver geworden. Und hat in der neuen Saison einiges zu bieten.

So wird das Grüne Klassenzimmer in Gröningen aufgemöbelt

Gröningen - Gerald Pomme, Donald Dölle, Gerhard Kleve und Ekard Reinhardt haben am 23. April 2023 ordentlich in die Hände gespuckt. Dabei waren sie vor allem als „Möbelmänner“ in Aktion.