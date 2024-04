Fleißige Helfer aus Großalsleben und Gröningen waren im Freibad im Einsatz. Was sie alles geschafft haben.

So wurde das Freibad Großalsleben aus dem Winterschlaf geholt

Großalsleben. - Die aktuellen Temperaturen sorgen nicht gerade dafür, schon an den Beginn der Badesaison zu denken. Andererseits gibt es jede Menge zu tun, ehe sich die ersten Badegäste im Wasser tummeln können.

Traditionell wird im Großalsleber Freibad die Badesaison am 15. Mai eröffnet, nicht einmal ein Monat ist noch Zeit.

Schwimmmeister Kevin Kohn hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Das Schwimmerbecken ist gereinigt und zu einem großen Teil schon mit neuem Wasser gefüllt.

Für den vergangenen Sonnabend war zum Arbeitseinsatz aufgerufen worden. Etliche Großalsleber und auch Gröninger ließen sich nicht lange bitten und holten das Freibad aus dem Winterschlaf. Zu tun gab es reichlich. Auf dem Spielplatz wurde das Unkraut beseitigt, auch auf dem Volleyballplatz musste den Quäken zu Leibe gerückt werden.

In den Toiletten schwingen Heidrun Dreiling, Ute Belitz und Elvira Baltruschat die Lampen, reinigen Becken und Fußboden.

Etliche Sitzbänke glänzen an diesem Vormittag bereits in neuem Farbenglanz in Blau, Grün oder Rot. Dafür sorgen Jenny und Björn Puschmann, erst vor wenigen Jahren nach Großalsleben gezogen, Robert und Klaus König, Burkhard Bökel und Beatrice Schemmel. Allen fleißigen Helfern eint schon jetzt die Vorfreude auf die neue Badesaison.

Im vergangenen Jahr hat die Badesaison später als gewöhnlich begonnen. Dafür gab es einen besonderen Grund: Das Großalsleber Freibad bekam eine neue Beckenfolie. Dafür hatte die Gemeinde Fördermittel in Höhe von 50.000 Euro bekommen, rund 60.000 Euro flossen aus dem Haushalt der Stadt Gröningen dazu. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch aus dem Etat Kroppenstedts Gelder fließen, um das Freibad Großalsleben unterhalten zu können.

„Unsere Namen sind nicht wichtig, wir helfen einfach nur, weil wir hier gern baden gehen", sagen diese Helfer. Foto: Yvonne Heyer

Und mit einer neuen Wasserrutsche für die jüngsten Badegäste hat sich die Attraktivität des Freibades weiter erhöht. Möglich wurde die Wasserrutsche durch Spenden, aber auch durch einen Zuschuss der Stiftung der Kreissparkasse Börde in Höhe von 5000 Euro.

Das Schwimmerbecken ist gereinigt und teilweise bereits mit neuem Wasser gefüllt. Demnächst folgt die Reinigung des Nichtschwimmerbeckens. Foto: Yvonne Heyer

Bis zum 15. Mai muss nun kräftig die Sonne scheinen, damit die ersten Kopfsprünge ins kühle Nass starten können. Zugleich gilt es, das Schwimmerbecken fertig zu befüllen und das Nichtschwimmerbecken zu reinigen und ebenso mit Wasser zu füllen.

Mit Start in die neue Badesaison gelten vom 15. bis 20. Mai die Öffnungszeiten 13 bis 18 Uhr, Montag ist geschlossen. Während der Pfingstferien vom 21. bis 24. Mai öffnet das Freibad von 12 bis 19 Uhr. Danach gilt bis zu Sommerferien, also vom 25. Mai bis 23. Juni: Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr und montags ist geschlossen. Natürlich gibt es in den Ferien wieder die Ferienfreizeit.