Gröningen - Wenn am 17. August das neue Schuljahr beginnt, dann beginnt am Börde Campus Gröningen eine neue Ära. Die Sekundarschule wird dann komplett zweizügig sein. „Wir werden also weiter wachsen“, erzählt Schulleiter Thomas Scholz. An der Freien Sekundarschule von Rahn Education, 2011 gingen die ersten Schüler an den Start, werden dann insgesamt 525 Kinder und Jugendliche einschließlich der Sekundarstufe II, unterrichtet. Das Gymnasium kam 2016 hinzu. „Um unseren Schüler die familiäre Atmosphäre und das individuelle Lernen zu bewahren, wollen wir aber nicht noch weiter wachsen“, erklärt Thomas Scholz.

