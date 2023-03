Spielplatz in Gunsleben: Es dauert noch etwas länger

Die Spielgeräte sind aufgebaut, am 10. März war der TÜV zur Abnahme des neuen Tummelplatzes da.

Gunsleben - Das kleine Gunsleben liegt zwar ganz am Rad der Gemeinde Am Großen Bruch und der Verbandsgemeinde Westliche Börde, aber das ist ja kein Grund, das Dorf ganz ins Abseits zu schieben. Im Gegenteil, die Gemeinde Am Großen Bruch hat versucht, den kleinen Ort attraktiver zu machen.