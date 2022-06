Sportclub Kroppenstedt plant den Bau eines neuen Sportplatzes

Anja Krüger blättert in den Antragsunterlagen für den Multifunktionssportplatz. Dieser soll mit 90000 Euro aus Leadermitteln finanziert werden.

Kroppenstedt - Mithilfe von Fördermitteln der europäischen Union, im Besonderen aus dem Fördermitteltopf Leader, ist dem Sportclub Kroppenstedt in den vergangenen Jahren gelungen, die Sport- und Trainingsplätze sowie das Vereinsheim für die Zukunft aufzurüsten. Konkret bedeutet das: Die Sportanlagen und auch das Vereinsheim sind so ausgestattet, dass in Größenordnungen Betriebskosten gespart werden können. Damit wird die Vereinskasse deutlich entlastet.