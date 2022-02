Sportverein Blau Gelb Ausleben überreicht 10.000- Euro-Scheck an Magdeburger Elternhaus

In besonderer Mission sind Denis Krompholz und Marlen Lekschas als Vertreter des Ausleber Sportvereins nach Magdeburg gereist. Im Gepäck hatten sie einen Spendenscheck in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Marlen Lekschas und Denis Krompholz haben für Uwe Mittler auch ein T-Shirt mitgebracht, welches die Organisatoren am Benefiztag trugen. Gestaltet haben die T-Shirts die Mädchen und Jungen der Kita "Schloss Trautenburg".

Die Vertreter des Sportvereins Blau Gelb 1920 Ausleben, Fußballtrainer Denis Krompholz und Marlen Lekschas, Vorstandsmitglied und Pressewartin, überreichten der Stiftung „Elternhaus an der Universitätsmedizin Magdeburg“ eine Spende von 10361 Euro. Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, übergaben sie den Spendenscheck an Prof. Dr. Uwe Mittler, emeritierter Kinderonkologe und Vorsitzender des Elternhaus-Vereins.