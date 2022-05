Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach möglicher Schlägerei mit Todesfolge in Oschersleber Kaufland

Tatort war die Filiale von Kaufland in der Lüneburger Straße in Oschersleben.

Oschersleben - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Freitag vor einer Woche, morgens gegen 9.30 Uhr, zwischen zwei Männern im Kaufland in Oschersleben abgespielt haben soll, laufen bei der Polizei jetzt die Ermittlungen auf Hochtouren. Und zwar gleich beim Fachkommissariat in Magdeburg, weil einer der Beteiligten einige Tage danach verstorben ist. Es handelt sich um einen 58-Jährigen. „Ein Verfahren zur Todesursachenermittlung wurde eingeleitet“, erklärte Anika Schwabe von der Pressestelle der Polizeiinspektion. Ein weiteres Ermittlungsverfahren betrifft die Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an, heißt es.