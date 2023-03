Politikverdrossenheit Sterben die Ortschaftsräte in Oschersleben bald aus?

Immer weniger Menschen wollen Verantwortung in der Kommunalpolitik übernehmen. Das wird auch in den Ortschaftsräten in den Ortsteilen der Stadt Oschersleben deutlich. Stühle bleiben leer. Eine Idee der Verwaltung sollte dem entgegenwirken – aber ist das gewollt?