Stolpersteine auch bald in Oschersleben?

In vielen Orten gibt es schon Stolpersteine, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Auch Oschersleben könnte Teil des Projektes werden. Noch gibt es einiges dafür zu tun.

Oschersleben - Oschersleben könnte bald Teil des größten dezentralen Mahnmals der Welt werden. Zumindest wenn es nach einer Idee der Arbeitsgruppe „AWO AG MeGa – Mauern einreißen, Grenzen abbauen“ aus Hötensleben geht. Diese hat nämlich dafür gesorgt, dass sich die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung eindringlich mit dem Thema „Stolpersteine und Stolperschwellen“ befasst haben. Die Arbeitsgruppe strebt – so heißt es in der Beschlussvorlage - „mit diesem Projekt das individuelle beziehungsweise gruppenspezifische Gedenken an die Opfer der neosozialistischen Diktatur im gesamten Landkreis Börde an“.