Der grundhafte Ausbau der Landesstraße 104 in Ottleben ist nach der Schneezwangspause im Februar um drei Wochen in den Verzug geraten.

Ottleben l Erst Ende Mai, möglicherweise Anfang Juni, kann die Straßensanierung der L 104 in Ottleben mit dem Einbau des neuen Asphalts abgeschlossen werden. Das sind drei Wochen später als ursprünglich geplant. Noch im Januar, als die Mitarbeiter der Klein Wanzleber Firma Gebhardt Bau am 21. Januar aus der Pause über den Jahreswechsel zurück gekehrt waren, gingen Planer und Bauarbeiter von einem Termin Mitte Mai aus. Und die Feststellung von Bürgermeister Dietmar Schmidt: „Noch liegen wir im Plan“, hat er selbst mit Vorsicht ausgesprochen und beinahe täglich die Wetterprognosen und das Thermometer immer fest im Blick gehabt. Und schließlich hatte der Winter das Land für einige Wochen voll im Griff, mussten die Arbeiten ruhen. Und um weiterarbeiten zu können, mussten die Temperaturen schon deutlich über Null Grad klettern.



Das trifft zum Beispiel für den Einbau der verschiedenen Schichten des Straßenaufbaus zu. Bei der Sanierung der Landesstraße 104 in Ottleben, hier ist man inzwischen beim fünften Bauabschnitt angekommen, handelt es sich um einen grundhaften Ausbau. Der Regenwasserkanal zwischen dem Abzweig Beckendorfer Straße und dem NP-Markt, ist inzwischen verlegt. Abschnittsweise trifft das auch für die neue Trinkwasserleitung, die in den neuen Fußweg kommt, zu. Borde sind ebenso stellenweise bereits gesetzt. Nachdem verschließen des Straßenbetts folgt der Einbau einer 15 Zentimeter hohen hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT) zur Stabilisierung der Fahrbahn. Dabei darf kein Frost herrschen. Es folgt die Frostschutzschicht und schließlich eine Schotterschicht. Diese Arbeiten haben die Mitarbeiter der Firma Gebhardt Bau in Teilen bereits abgeschlossen. Der Straßenaufbau wird im Übrigen mit einer dreilagigen Asphaltschicht abgeschlossen.



Die Mitarbeiter der Firma Strabag sind erst am Montag auf die Baustelle zurück gekehrt. Beim Bauprojekt ist es ihre Aufgabe, die Trinkwasserleitungen zu verlegen. Um die PE-Rohre verschweißen zu können, müssen die Temperaturen ebenso über null Grad liegen. Im Zuge der Straßensanierung entstehen in der Thälmannstraße in der Nähe der Arztpraxis Parkbuchten, um an dieser Stelle das Parkproblem zu entschärfen.



Etliche Bäumem weichen

Im Verlauf der Bauarbeiten in den verschiedenen Bauabschnitten mussten etliche Bäume weichen. Es seien zum Teil sehr alte Bäume gewesen, die „abgängig“ waren. Andererseits habe der Gemeinderat im Zuge der Planungen mehrheitlich entschieden, in bestimmten Abschnitten keine neuen Bäume zu pflanzen. Hauptgrund ist die Tatsache, dass im Fußweg und im Seitenbereich viele Kabel liegen, Gas, Wasser, Elektro und jetzt auch Breitband. Zugleich hat die Gemeinde Ausleben einen Planer beauftragt, Vorschläge für die künftige Grünflächengestaltung entlang der Straße zu unterbreiten. Diese Gestaltungsvorschläge und Vorschläge für Baumersatzpflanzungen lagen dem Bauausschuss Anfang Februar zur Beratung vor.



Einvernehmlich einigten sich die Bauausschussmitglieder darauf, in Ottleben von der Bachbrücke bis zum Ackerwinkel fünf Ahornbäume zu pflanzen. Auch auf den Festplatz, wo immer der Maibaum aufgestellt wird, werden ebenso Ahornbäume gesetzt. Auf Winterlinden fiel die Wahl für den Bereich Lindenberg bis NP-Markt. Schlussendlich wird der Gemeinderat Ausleben in seiner Sitzung am 22. März zur Grünflächengestaltung das letzte Wort haben.