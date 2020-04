Die L77 zwischen Beckendorf und Warsleben im Landkreis Börde ist sehr ausgefahren. 2021 wird sie grundhaft ausgebaut.

Warsleben/Beckendorf l Vor wenigen Tagen hat in Ottleben die Sanierung der L 104 begonnen. Damit ist diese Straße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Eine großräumige Umleitung ist ausgeschildert. In der Großgemeinde selbst gibt es eine innerörtliche Umleitung.

Wer nun aus Ausleben, Ottleben oder Warsleben in Richtung Oschersleben fahren möchte, nimmt den Weg über Hornhausen in Kauf oder fährt über Beckendorf, Neindorf nach Oschersleben. Von Warsleben aus führt die L 77 nach Beckendorf. Die Landesstraße ist in diesem Abschnitt sehr ausgefahren, weist breite und tiefe Spurrillen auf. Deshalb richtete die Volksstimme eine Anfrage an die Landesstraßenbaubehörde (LSBB), ob aktuell zumindest eine Reparatur der gröbsten Schäden geplant sei. Denn eine grundhafte Sanierung ist nicht möglich, da mit der Sanierung der L 104 in Ausleben gerade erst begonnen wurde.

„Für die Landesstraße 77 zwischen Warsleben und Beckendorf ist im Jahr 2021 durch die Landesstraßenbaubehörde eine grundhafte Sanierung vorgesehen. Somit erfolgen im Jahr 2020 ausschließlich Reparaturmaßnahmen, die die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sicher stellen, aber keine Verbesserung der Substanz oder des Gebrauchswertes für die Straße bedeuten“, beantwortet Stefan Hörold, Regionalbereichsleiter Mitte der LSBB, die Frage nach der Reparatur und Sanierung der Landesstraße.