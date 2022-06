Tag des Ehrenamts: Oschersleben würdigt das besondere Engagement seiner Bürger

Die Reihe der Ehrenamtspreisträger in Oschersleben wird größer. Zum Tag des Ehrenamtes 2021 hat die Stadt wieder drei Urkunden übergeben. Warum und an wen, gab der Bügermeister bekannt.

Zu den Ehrenamtspreisträgern in diesem Jahr gehörte der TSV Hadmersleben. Über die Ehrung freuten sich gemeinsam Bürgermeister Benjamin Kanngießer, Laudator Urban Jülich sowie Matthias Schuffert und Michael Hoffmann von der Vereinsführung (von links).

Oschersleben - Ehrenamt ist auch in Oschersleben vielfältig und es ist vor allem in vielen Fällen nicht zeitlich beschränkt. Das wird alljährlich auch zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember unter Beweis gestellt, wenn die Stadt ihre Ehrenamtspreise vergibt.