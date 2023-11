Zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen hat der Landkreis Börde in Oschersleben eine Kampagne gestartet. Beim Bäcker gibt es nun Infos für Betroffene.

Tag gegen Gewalt an Frauen in Oschersleben: Wo Betroffene Hilfe finden

Zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen wurde auf dem Marktplatz in Oschersleben auf das Thema aufmerksam gemacht.

Oschersleben - Alle 72 Stunden stirbt in Deutschland eine Frau durch die Gewalt von Partnern oder Ex-Partnern. Jede dritte Frau in Deutschland ist in Ihrem Leben von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen aber nur jedes fünfte Opfer sucht sich Hilfe. Um auf dieses gesellschaftliche Problem hinzuweisen, gibt es, von vielen unterschiedlichen Aktionen begleitet, jedes Jahr Ende November einen internationalen Gedenktag für die Opfer von Gewalt an Frauen.

Zum zweiten Mal in Folge beteiligt sich der Landkreis Börde konkret an der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“. Nach eigenen Angaben werden dabei seit dem 24. November in über 40 Bäckereifilialen des Landkreises rund 25.000 Brötchentüten mit dem Appell „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ verteilt. Auf der Rückseite der Tüten befinden sich demnach Informationen zu Hilfs- und Unterstützungsangebote für Betroffene.

Die Auftaktveranstaltung zur Kampagne hat diesmal in Oschersleben stattgefunden. Im Unterschied zum vergangenen Jahr, laut der Opferschutzbeauftragte des Polizeireviers Börde, Doreen Bollert, nicht mehr nur vor einer Bäckerfiliale, sondern ganz zentral auf dem Marktplatz der Bodestadt. Dabei stellten drei Schauspieler des Vereins Theaterkiste Magdeburg die verschiedenen Facetten von Gewalt dar, in die Statisten mit einem Schirm schützend eingreifen. Durch diese Darstellung im öffentlichen Raum sollten Passanten auf dem Marktplatz zum Innehalten und Nachdenken gebracht werden, schreibt der Landkreis Börde in einer Pressemitteilung.

An der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ beteiligt sich etwa die Ihr-Landbäcker-Filiale in Oschersleben. Foto: Hagen Uhlenhaut

Gewalt an Frauen: Nicht länger wegschauen

„Mit der Aktion wollen wir auf das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen hinweisen“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreis Börde, Katja Klommhaus, bei der Auftaktveranstaltung auf dem Marktplatz in Oschersleben. Sie koordiniert die Kampagne zusammen mit der Arbeitsgruppe Gewaltprävention Börde. „Wir wollen darüber reden und die Betroffenen von Gewalt dazu ermutigen, sich Hilfe zu holen aber auch Angehörige und Bekannte, Nachbarn oder Kollegen bestärken, nicht länger wegzuschauen, wenn sie ein Gewaltverbrechen vermuten“, so Klommhaus.

Die Initiatorinnen der Aktion machten zudem deutlich, dass es von großer Bedeutung sei, dass die Wege, über die Frauen Hilfe erhalten, in der Gesellschaft bekannt und niedrigschwellig sind. Für die Opferschutzbeauftragte des Polizeireviers Börde, Doreen Bollert, steht fest, dass die Aktion nicht die letzte ihrer Art gewesen ist. „Wir treffen uns jedes Jahr wieder, und gucken, was man für Aktionen machen kann, um an Gewalt gegen Frauen und junge Mädchen aufmerksam zu machen“, sagt Bollert.

Wo Betroffene unterstützt werden

Der Landkreis Börde weist auf Hilfsstellen hin, an die sich Betroffene, Angehörige und Freunde telefonisch auch anonym wenden können. Zum einen ist das die Interventionsstelle Häusliche Gewalt und Stalking in Magdeburg, erreichbar unter der Telefonnummer 0391/ 5403426.

Zum anderen steht ganztägig das kostenlose bundesweite Hilfetelefon unter der Telefonnummer 08000/116016 und ab sofort unter der kürzeren Nummer 116 016 zur Verfügung.