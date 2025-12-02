Die Helios Bördeklinik Neindorf hat für nächste Woche ein Talent-Event angesetzt. Damit möchte sie mehr junge Menschen für das Thema Pflege begeistern.

Neindorf - Die Möglichkeit, einmal in die Arbeit von Pflegekräften zu schnuppern, gibt es in der kommenden Woche in der Helios Bördeklinik in Neindorf. Dazu lädt sie am Mittwoch, 3. Dezember, zum „Talentetag Pflege“ ein.

Von 18 bis 19 Uhr können alle interessierten Pflegekräfte, Medizinischen Fachangestellten, Operationstechnischen Assistenten und Krankenpflegehelfer, sich ein Bild vom Haus machen. „Aber auch alle, die sich für einen Beruf im Gesundheitswesen interessieren, eine Ausbildung starten wollen oder einfach mehr über die spannende und erfüllende Arbeit in der Pflege erfahren möchten“, informiert Pressesprecherin Rebecca Jahn.

Auch Quereinsteiger sind gern gesehen - und in der Pflege wie auch in vielen anderen Berufen längst keine Seltenheit mehr. An diesem Tag gibt es die Möglichkeit, einen Einblick in den Alltag von Pflegekräften zu gewinnen und alles über die beruflichen Möglichkeiten – auch für Quereinsteiger - in der Pflege zu erfahren. In einer entspannten Atmosphäre könne ins Gespräch gekommen werden, um „die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Pflege an der Helios Klinik in Neindorf vorzustellen“, erklärt Pflegedirektorin Kathleen Lier.

Aufgaben und Vorteile in der Pflege: Beruf ist vielfältig

Sie informiert Interessierte über die Aufgaben, die Herausforderungen und die Chancen, die in der Klinik geboten werden. Zudem gebe es die Gelegenheit, Fragen zur Ausstellung an den zentralen Praxisanleiter Florian Kießling zu stellen. Ebenso werden Führungen über die Stationen angeboten.

„Wir wollen zeigen, wie groß die Palette an Berufen ist und Interessierten auch die Möglichkeit geben, sich direkt ein Bild von unserer Klinik zu machen“, sagt Klinik-Geschäftsführer Michael Lange. Dazu zähle auch das gemeinsame Miteinander und der Austausch untereinander. Die Klinik in Neindorf verfügt in fünf Fach- und zwei Belegabteilungen über 184 Betten. Rund 270 Mitarbeiter versorgen im Bördeort jährlich rund 10.000 stationäre Patienten.