Test: So schmecken auf dem Oscherleber Streetfood-Festival Würmer und Heuschrecken

Ja, es gibt schon Sachen, die man mal probiert haben sollte. Wenn man gern kocht und eben auch isst, dann halt auch ausländische Küche. In Oschersleben war zum zweiten Mal das Streetfood-Festival zu Gast. Volksstimme-Reporter Constanze Arendt-Nowak und Lars Koch machten sich auf die Genuss-Spur-Tour.

Oschersleben - Klar, über viele Sachen kann man reden, manche muss man aber eben auch erleben. So das Streetfood-Festival, das am Wochenende zum zweiten Mal in Oschersleben zu Gast war. Im vergangenen Jahr haben wir, die Redakteure Constanze und Lars, dieses mit Berichterstattung gewürdigt. Zur zweiten Auflage wollten wir es aber genau wissen. Wie gut sind die zum Teil doch exotischen Speisen und lohnt ein Besuch?