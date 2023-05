Was der Verein „Pfotenfreunde“ mit der Aktion für die Tiere bewirken will und wo die Trink-Stationen in der Stadt zu finden sind

Oschersleben - Herrchen und Frauchen finden ab jetzt in Oschersleben spezielle Hundenäpfe mit Trinkwasser für die Vierbeiner. Die Näpfe stammen von der Regionalgruppe Börde des Vereins Pfotenfreunde, die die Aktion initiiert hat. In dieser Woche wurden nach eigenen Angaben vier handgemachte Näpfe aus Holz an verschiedene Geschäfte in der Innenstadt übergeben.