Wer soll später mal die Autos in der Börde reparieren? Betriebe und Berufsschule ringen um Lehrlinge, die das Handwerk fortführen. Was ein besonderer Aktionstag gebracht hat.

Oschersleben/Wanzleben - Es braucht niemand Angst haben, dass es eines Tages an den Autos nichts mehr zu reparieren gibt, ist sich Tommy Wende als Vertreter der Berufsbildenden Schule in Oschersleben sicher. Und das legte er auch gern den Interessenten ans Herz, die sich am Sonnabend auf den Weg in die Oschersleber Motorsport-Arena gemacht hatten.