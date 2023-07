Oschersleben - vs

Seit Donnerstag gilt im Landkreis Börde für den Bereich nördlich der A2 die Waldbrandgefahrenstufe 5 und für den Bereich südlich der A2 die Waldbrandgefahrenstufe 4. Darauf macht der Landkreis jetzt aufmerksam und wirbt bei den Bürgern für umsichtiges Verhalten in Wald und Flur.

Und das ist bei den einzelnen Waldbrandwarnstufen verboten

1.In der freien Landschaft einschließlich angrenzender Straßen brennende oder glimmende Gegenstände wegzuwerfen.2.Durch Rauchen leicht entzündbare Bestände und Einrichtungen der Land- und Forstwirtschaft wie Strohdiemen, reife Erntebestände oder trockene Hecken zu gefährden,3.Bei Waldbrandgefahrenstufen 2 bis 5 außerhalb von geschlossenen Räumen im Wald oder in einem Abstand von weniger als 15 Metern zum Wald zu rauchen.4.Im Wald oder bei Waldbrandgefahrenstufen 2 bis 5 in einem Abstand von weniger als 30 Metern zum Wald ein offenes Feuer außerhalb von öffentlichen Grillplätzen anzuzünden.5.Bei Waldbrandgefahrenstufe 5 den Wald außerhalb von Wegen zu betreten.

Durch umsichtiges Verhalten könnten viele Brände verhindert werden, werden sie doch häufig durch Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit verursacht, so der Landkreis. Leichtfertig weggeworfene Zigaretten, vergessene Glasflaschen, die wie ein Brennglas wirken, oder ein nicht sachgemäß gelöschtes Grillfeuer könnten schnell verheerende Auswirkungen haben. Auch sehr heiße Katalysatoren von Autos könnten auf trockenem Waldboden und trockenen Wiesen Brände verursachen. „Die Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, sich an bestimmte Verhaltensregeln beim betreten von Wäldern und Wiesen zu halten, um das Waldbrandrisiko zu minimieren“, so Landkreis-Pressesprechering Anne-Luise Schröder.

Der Landkreis Börde teile sich in einen nördlich der Bundesautobahn 2 gelegenen Bereich mit der Waldbrandgefahrenklasse A (allgemein sehr hohe Waldbrandgefährdung und Gefahr von Großbränden) und in einen südlichen Teil in der Gefahrenklasse C (allgemein geringe Waldbrandgefährdung), was sich ebenfalls in den Waldbrandgefahrenstufen widerspiegele. Die aktuelle Gefährdungslage für Waldbrände im Landkreis zeigen die Waldbrandgefahrenstufen an.

