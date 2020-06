Für knapp eine Million Euro lässt die Stadt Oschersleben eine allgemeine und energetische Sanierung durchführen.

Oschersleben l Wo sonst Umkleiden, Spinde und Sanitäranlagen zu sehen waren, erstreckt sich im Moment ein einziger, langer und leerer Raum. Das Innere des Sozialtraktes hat sich in den letzten Monaten deutlich verändert.

Böden herausgerissen

Vivien Heine ist bei der Stadt Sachbearbeiterin für die technische Gebäudeverwaltung. Wie sie erklärt, haben die Arbeiten an der Sporthalle an der Wasserrenne am 2. März begonnen. Im Mittelpunkt steht vor allem der Sozialtrakt. Er war bereits in die Jahre gekommen. Umkleiden und Sanitäranlagen sollen komplett erneuert werden. Die alten Böden wurden herausgerissen und sollen durch neue ersetzt werden.

Nicht zuletzt spielt das Thema Barrierefreiheit bei der Sanierung eine Rolle. Deshalb werden beispielsweise die Türdurchlässe im Sozialtrakt verbreitert. Außerdem sind ein behindertengerechtes WC und eine entsprechende Dusche geplant. Der Eingangsbereich wird ebenfalls erneuert und soll künftig heller sein.

Asbest entdeckt

Darüber hinaus erhalte der Sozialtrakt neue Heizkörper, neue technische Anlagen, eine neue Lüftung und neue Fenster. Auf diese Weise soll der künftige Energieverbrauch gesenkt werden. In diesem Zusammenhang spielt auch die neue Dämmung und Abdichtung des Sozialtrakt-Daches eine Rolle. Doch nicht alles lief nach Wunsch. Steffen Czerwienski leitet bei der Stadt den Fachbereich Bauen und Umwelt. Wie er erklärt, wurde bei einer Analyse der Sperrschichten über der Bodenplatte Asbest entdeckt. Er sei bereits durch ein Unternehmen entfernt worden. Insgesamt konnten die Abbrucharbeiten im Inneren laut Czerwienski im Juni beendet werden.

Allerdings gab es dabei eine Überraschung. Es habe sich herausgestellt, dass die massiven Wände zu 90 Prozent nicht mit der Bodenplatte verbunden sind. „Sie ‚schweben‘ in der Luft und haben dadurch keinen Halt mehr“, fasst Vivien Heine zusammen. Tatsächlich seien Risse entstanden, die einen möglichen Einsturz der Wände befürchten ließen.

Schwebende Wände

„Die Problematik ist darauf zurückzuführen, dass die Bodenplatte nur etwa acht Zentimeter stark ist und dass der Untergrund wahrscheinlich nicht entsprechend verdichtet wurde“, führt die Sachbearbeiterin aus. „Somit sind der Abbruch und die Erneuerung der Bodenplatte und Innenwände erforderlich.“ Die entsprechenden Arbeiten seien bereits ausgeschrieben. Einige Angebote würden bereits ausgewertet. Andere stünden noch aus.

Allgemein stellt die Suche nach Angeboten die Stadtverwaltung bei der Sanierung vor ein Problem. Steffen Czerwienski erklärt: „Für die bisher durchgeführten und noch laufenden Vergabeverfahren sind wenige oder gar keine Angebote eingegangen. Dies führt zu Wiederholungen von Vergabeverfahren. Dadurch konnten die Leistungen nicht rechtzeitig, dem Bauablauf entsprechend beauftragt werden.“ Auch die Corona-Pandemie habe zu Verzögerungen geführt - ebenso wie die ursprünglich nicht geplante Erneuerung der Bodenplatte und der betreffenden Innenwände. Aller Wahrscheinlichkeit nach führe das dazu, dass der geplante Zeitrahmen nicht eingehalten werden könne. Ursprünglich sollten die Arbeiten im November abgeschlossen werden. Im Moment ist es laut Steffen Czerwienski nicht möglich, einen konkreten neuen Zeitrahmen zu nennen. „Ein endgültiger Termin zur Fertigstellung kann erst nach Abschluss der Vergabeverfahren benannt werden“, so der Fachbereichsleiter.

Keine Mehrkosten in Sicht

Durch die zusätzlichen Arbeiten fallen aber auch Tätigkeiten weg, die zuvor eingeplant waren. Dadurch komme es in der Kalkulation zu einigen Verschiebungen. Nennenswerte Mehrkosten sind laut Vivien Heine im Moment nicht zu erwarten.