Nach einem Unfall auf der B81 von Magdeburg Richtung Halberstadt war die Fahrbahn am Abzweig nach Westeregeln und Kroppenstedt komplett gesperrt. Es gab zwei Verletzte.

Unfall in der Börde

Zu einem Unfall ist es auf der Bundesstraße B81 von Magdeburg in Richtung Halberstadt gekommen.

B81/Kroppenstedt/DUR. - Zu einem heftigen Unfall ist es am Dienstagmittag auf der Bundesstraße B81 von Magdeburg in Richtung Halberstadt gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Am Abzweig nach Westeregeln und Kroppenstedt übersah ein Autofahrer laut Polizei beim Abbiegen einen anderen Pkw. In der Folge krachten die Autos zusammen. Dabei wurde der Verursacher des Unfalls schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B81 am Abzweig nach Westeregeln und Kroppenstedt war längere Zeit voll gesperrt.