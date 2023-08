Oschersleben - yhe

Unter großem Applaus der Oschersleber Stadträte ist die stellvertretende Bürgermeisterin und Hauptamtsleiterin Christiane Klare in den Ruhestand verabschiedet worden.

Während die 65-Jährige vom Stadtratsvorsitzenden Wolfgang Nehring und Bürgermeister Benjamin Kanngießer einen Blumenstrauß überreicht bekam, haben sich die Ratsmitglieder von ihren Stühlen erhoben und Christiane Klare für ihre 44 Jahre währende Arbeit in der Verwaltung der Bodestadt gedankt.

Zuvor hat Stadtratsvorsitzender Wolfgang Nehring daran erinnert, dass die Diplom-Betriebswirtin am 11. Juni 1979 ihren ersten Arbeitstag im Oschersleber Rathaus hatte. Angefangen als Haushaltssachberaterin der Schwimmhalle, war sie später unter anderem stellvertretende Direktorin des Sportstättenbetriebs, bis sie 2004 die Leitung des Hauptamtes übernommen hat und dann auch zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt wurde.

Gleich zweimal Stellvertreterin

Eine Funktion, in die sie 2021 nach einer sechsjährigen Unterbrechung ein weiteres Mal gewählt worden ist und nun bis zu ihrem Ruhestand ausgefüllt hat. Wolfgang Nehring lobte Christiane Klares „engagierte und werteorientierte“ Arbeit, hob ihr „authentisches und empathisches“ Wesen hervor und sagte unter Applaus: „Christiane Klare, Sie haben das Herz am rechten Fleck.“

Gedankt wurde Christiane Klare auch während der Eröffnung des Jugend-Freizeitzentrums auf dem einstigen Bahnareal von Bewos-Geschäftsführer Thomas Harborth. Als Hauptamtsleiterin und stellvertretende Bürgermeisterin habe die Hordorferin all die umfassenden Bauvorhaben nicht nur auf dem Bahngelände begleitet. „Es war stets eine gute Zusammenarbeit“, sagte Thomas Harborth, der natürliche auch einen Blumenstrauß und ein Abschiedsgeschenk parat hatte. Christiane Klare selbst hat sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was sie in ihrem neuen Lebensabschnitt, der bereits am 1. September beginnt, „anstellen“ wird. „Ich möchte erst einmal ankommen und dann sehen wir weiter. Auf alle Fälle habe ich Zeit für Dinge, die ich schon immer gern gemacht habe: Lesen und Basteln.