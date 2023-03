Während Gedenkplatten vom Friedhof in Oschersleben wieder aufgetaucht sind, fehlen jetzt Gedenktafeln im Knochenpark. Welche Konsequenzen werden daraus gezogen?

Vandalismus am Kriegerdenkmal: Erneut Gedenkplatten in Oschersleben gestohlen

Vandalismus am Denkmal im Oschersleber Knochenpark: Die Flächen, auf denen Gedenkplatten an die Opfer des Ersten Weltkriegs erinnerten, sind derzeit verwaist.

Oschersleben - Teilweise fassungslos ist am zurückliegenden Montag (27. Februar 2023) in Oschersleben darauf reagiert worden, dass auf dem Friedhof vier Gedenkplatten mit kyrillischer Schrift geklaut worden sind. Bei der Polizei wurde nach der Entdeckung dieses Diebstahls Anzeige erstattet. Die wiederum konnte nun einen Erfolg vermelden. Gleichzeitig ist ein neuer Vandalismus-Vorfall am Kriegerdenkmal im Oschersleber Knochenpark entdeckt worden.