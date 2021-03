Veranstalter haben in der Pandemie kein leichtes Leben. Wie blickt das Team der Motorsport Arena in Oschersleben auf die Saison 2021?

Oschersleben l 2020 war für die Motorsport Arena nicht leicht. Normalerweise finden dort pro Jahr mehrere hundert Veranstaltungstage statt - darunter Großereignisse wie das Opeltreffen, der Autofrühling oder die Asia Arena mit jeweils Tausenden Besuchern. Der Löwenanteil davon war durch Corona nicht möglich. Da ein baldiges Ende der Pandemie nicht in Sicht ist, stellt sich die Frage: Wie soll es 2021 weitergehen?



Alexandra Werner ist die Veranstaltungskoordinatorin der Arena. Sie erklärt zunächst: „Wenn wir keine Großveranstaltungen anbieten können, geht es uns deshalb nicht unbedingt schlecht.“ Zwar sei die Arena für solche Events bekannt. Allerdings gebe es auch viele kleinere Einzelveranstaltungen, die wirtschaftlich von hoher Bedeutung seien.



Trotzdem ist die aktuelle Situation kein Grund zur Freude. Wie Alexandra Werner berichtet, hätten im März Testfahrten für Firmen oder Personen, die hauptberuflich im Motorsport aktiv sind, stattfinden können. Die Polizei absolviere ihr Fahrtraining. Auch Fahrsicherheitstrainings für Firmen seien möglich gewesen. Doch alles andere habe man absagen müssen. Insgesamt komme man auf sechs Veranstaltungen in 31 Tagen.



Im April wird nach aktuellem Stand alles ausfallen müssen, was mit dem Nachwuchsmotorsport zu tun hat. Beispiele sind der Mini- und Pocketbike-Cup des ADAC oder der Youngster-Slalom-Cup. „Das bricht uns das Herz“, erklärt Alexandra Werner. „Wenn wir das dauerhaft machen müssen, gibt es irgendwann keinen Motorsport-Nachwuchs mehr.“ Auch eigene Angebote wie das Renntaxi und das Arena-Training befänden sich vorläufig in der Zwangspause.



Tatsächlich hat die Motorsport Arena sogar einen Brief an das Land Sachsen-Anhalt geschickt. Denn wie Pressesprecher Timo Roesner erläutert, wird in den bisherigen Landesverordnungen auf Einrichtungen wie die Motorsport Arena kein expliziter Bezug genommen. „Wir würden uns klarere Regeln wünschen“, so Roesner. Dass Großereignisse nicht möglich sind, sei klar. Doch für mittlere und kleine Veranstaltungen seien die Auflagen nicht immer eindeutig.



Dabei biete die Arena mit einer Fläche von rund 900 000 Quadratmetern grundsätzlich gute Voraussetzungen, um zum Beispiel Abstandsregeln einzuhalten. Auch unter normalen Bedingungen werde kontrolliert, wer das Gelände betritt und verlässt. „Wir würden gern auch mit Einbahn-Regelungen für Gäste und ähnlichen Konzepten arbeiten. Dazu stehen wir mit unseren Partnern in stetigem Austausch“, berichtet Alexandra Werner.



Sobald man grünes Licht für etwaige Pilotprojekte bekomme, sei die Arena bereit. Hygienekonzepte könne man umsetzen. Bei eigenen Veranstaltungen seien auch Schnelltests möglich. Nicht zuletzt befinde sich auf dem Gelände eine eigene medizinische Einrichtung. „Wir können sehr viel umsetzen. Wir müssen nur wissen, ab wann wir das dürfen“, betont Alexandra Werner.



Timo Roesner ergänzt, dass derzeit die Vorbereitungen für alle Veranstaltungen weiterlaufen. Im Zweifel könne diese Arbeit vergeblich sein. Dennoch müsse man alles vorbereiten. „Stillstand ist keine Lösung für uns“, fasst Alexandra Werner zusammen.



Wie der Pressesprecher erläutert, sei die Arena derzeit weniger von schwankenden Corona-Regeln betroffen. Kurzfristige Änderungen, die mit den jeweiligen Inzidenzen zusammenhängen, betreffen beispielsweise die Gastronomie. Doch das Diner der Arena befinde sich noch in der regulären Winterpause. Das Hotel könne derzeit nur von einigen gewerblichen Gästen genutzt werden.



Alles in allem zeigen sich Alexandra Werner und Tim Roesner kämpferisch: „Wir geben nicht auf, wir sind auf Standby“, sagt die Veranstaltungskoordinatorin. „Aber wir wünschen uns eine konkretere Perspektive.“