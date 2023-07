Verein verwandelt Sportplatz in Hornhausen in ein Kinderparadies

Hornhausen - vs

In ein großes Kinderparadies hat sich vor Kurzem der Hornhäuser Sportplatz verwandelt. Anlass dafür war eine Veranstaltung des gemeinnützigen Vereins „M.A.DE. FOR KIDS“. Zum Rahmenprogramm des diesjährigen Kinderfestes zählten neben einer Bastelstraße, Hüpfburgen und Kinderschminken, auch ein Glücksrad, Basketball und eine Tombola. Wer wollte, konnte sein Geschick auf dem vereinseigenen Bullen namens „Lemmy“ erproben.

Unterstützung vom Förderverein der Hornhäuser Kita „Anne Frank“

Zahlreiche Familien ließen sich das Fest nicht entgehen und besuchten das Gelände neben dem Vereinsheim von „M.A.DE. FOR KIDS“. Der Vorstand möchte sich im Nachgang bei allen Helfen und Unterstützern herzlich bedanken. Unter anderem wirkte auch der Förderverein der Hornhäuser Kita „Anne Frank“ beim Kinderfest mit.

Wie bei allen Veranstaltungen von „M.A.DE. FOR KIDS“ ging es neben dem Spaß auch um den guten Zweck. Der Erlös geht an Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen. Dabei spielt vor allem der Kampf gegen Krebs eine besondere Rolle. Der Verein wurde im Jahr 2017 in Hornhausen gegründet. Er versteht sich als eine Vereinigung von Heavy Metal Fans, die sich für in Not geratene Kinder und Jugendliche einsetzt.