Vereinsheim in Oschersleben geht in Flammen auf

Von Constanze Arend-Nowak / vs

Von Constanze Arend-Nowak / vs

Die Oschersleber Feuerwehr ist am ersten Weihnachtstag 2021 mehr als zwei Stunden im Einsatz. Der Grund: Ein Vereinsheim brannte. Wie es dazu kam, darüber berichten Polizei und Feuerwehr. Und die Polizei hat eine Verdacht!

Trotz ihres Einsatzes konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, dass die Flammen großen Schaden an dem Vereinsheim anrichteten.

Oschersleben - Für viele Oschersleber Feuerwehrleuten ist die Weihnachtsruhe in den frühen Morgenstunden des ersten Feiertages jäh unterbrochen worden. Um 5.34 Uhr heulten die Sirenen, nachdem der Rettungsleitstelle gemeldet worden war, dass in der Breitscheidstraße das Vereinsheim auf der Tennissportanlage in Flammen steht.