Viele Freiwillige machen in Langenweddingen ihr Freibad flott für den Sommer

Von Udo Mechenich

Langenweddingen l Gehämmert. Geschnitten. Geschreddert. Schon von weitem war es unüberhörbar, dass freiwillige Helfer das Freibad Langenweddingen auf die Saison vorbereiten. Mit dabei war auch das Vorstandsmitglied des Fördervereins des Freibads Langenweddingen, Steffen Pasedag. „Wir bereiten heute die Beckenränder darauf vor, dass wir sie erneut abdichten können, damit der Wasserverlust so gering wie möglich ist“, berichtete er, „außerdem reinigen wir heute den Wasserboden und werden anschließend auch noch den Grünschnitt entfernen. Dabei hilft uns ein ortsansässiger Landwirt: Bernd Kay stellt uns dafür die nötige Technik zur Verfügung.“

Erstmalig wird es in diesem Jahr im Freibad Langenweddingen eine Vorchlorung geben. Um die Wasserqualität herzustellen, wird ab 2021 das Chlor nicht mehr händisch zugefügt, sondern automatisiert. „Eine Vorchlorungsmaschine wird das Wasser vorbereiten, bevor es über den Wasserzulauf ins Becken gelangt“, berichtet Pasedag. Die Maschine werde im Umkleidungstrakt untergebracht. „Dafür bereiten wir gerade auch schon alles vor. Da stehen noch die Schacht- und Verputzarbeiten an.“ Die Vorchlorungsmaschine habe die Firma „Witty Chemie“ aus Magdeburg dem Förderverein gesponsert, weil sie die Arbeit des Fördervereins unterstützen wolle. Pasedag: „Das ist eine einwandfreie Sache. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. So können wir die Wasserqualität noch ein wenig steigern und unseren Gästen ein noch schöneres Freibaderlebnis bieten.“

Geplant sei, wenn die Voraussetzungen so wie im Jahr 2020 seien, eine Eröffnung für Anfang Juli. „Sollte es früher möglich sein, sind wir dazu auch gerne bereit“, zeigt sich Pasedag zuversichtlich, der schon im neunten Jahr zu den Helfern gehört, „wir halten uns in jedem Fall an die dann geltenden Hygienemaßnahmen.“

Gefühlt gebe es im Freibad Langenweddingen immer wieder etwas zu tun. Es sei einfach eine unbeschreibliche Freude, diese Art der Freizeitgestaltung Langenweddingen, dem Sülzetal und auch vielen Gästen aus Magdeburg zu ermöglichen. Pasedag: „Hier kommen alle zusammen. Erleben Gemeinschaft. Ohne das Freibad würde uns das alles fehlen.“

Auch der Vorsitzende des Fördervereins des Freibads Langenweddingen, Norbert Dregger, freut sich, dass „jetzt schon so viele Freiwillige immer wieder direkt mit am Start sind, wenn es darum geht unsere,Alte Dame Freibad Langenweddingen' auf die kommende Saison vorzubereiten. Ich bin unheimlich froh, dass das so gut funktioniert.“

Man habe sich intern darauf verständigt, dass solche Arbeitseinsätze immer unter den jeweils aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zunächst einmal nur immer mit sehr wenigen Leuten zu machen seien. Wenn es verlässliche und konkrete Anzeichen gebe, dass der Förderverein sein Freibad öffnen dürfe, sei er in der Lage, das Freibad innerhalb von vier Wochen herzurichten, kündigt Dregger gegenüber der Volksstimme an. „Jetzt schon stehen genügend Helfer bereit, die dann gegebenenfalls auch einmal bei den größeren Arbeiten anpacken können.“ Dazu würden das Ausspritzen und Streichen des Beckens sowie das Herrichten der Außenanlagen gehören. All so etwas falle nicht vom Baum. Allein 14 Tage dauere es, bis die Farbe trocken sei. Dregger: „All das ist sehr anstrengend. Aber die Freiwilligen stehen parat. Das haben sie alle schon im Hintergrund signalisiert.“

Einer der Helfer beim jüngsten Arbeitseinsatz war Stephan Unte, der die Fugen frei klopfte, damit sie neu befüllt werden können. „Wenn man fragt, bin ich hier bei den Einsätzen immer mit dabei. Das kann auch mal am Samstag sein“, betont er, „hier geht es um das Allgemeinwohl. Hier geht es um unsere Kinder, die hier vor Ort Spaß haben sollen und schwimmen lernen können.“

Ein paar Meter weiter hämmert Florian Thiele bröckelndes Material aus den Fugen in der Beckenumrandung heraus. „Wir alle machen das ehrenamtlich. Wir Langenweddingener sind hier in unserem Freibad groß geworden. Da ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, jetzt in der Zeit der Vorbereitung mit anzupacken. Wir alle wollen, dass wir wieder eine schöne Freibadsaison haben. Da muss man es auch erhalten.“

Schon seit über vier Jahren packt Jürgen Sand bei den Arbeiten rund ums Freibad Langenweddingen immer mit an, wenn Hilfe gebraucht wird. „Diese Art der Instandsetzung, gerade, bevor wir die Türen wieder öffnen können, ist unverzichtbar. Schließlich wollen wir unseren Gästen unser Freibad wieder von der besten Seite zeigen. Außerdem stimmt die Gemeinschaft – und das ist doch auch mit das Wichtigste.“