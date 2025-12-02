Die Kandidatin der Wählergemeinschaft Völpke/Badeleben hat sich bei der Bürgermeisterwahl auf Anhieb mit absoluter Mehrheit gegen die drei Mitbewerber durchgesetzt.

Völpke. - Peggy Hoffmann wird neue Bürgermeisterin der Gemeinde Völpke. Die Wahl am Sonntag geriet zu einer deutlichen Angelegenheit zugunsten der 47-jährigen Badeleberin. Rund 80 Prozent der Stimmen wurden für die Amtsbewerberin der Wählergemeinschaft Völpke/Badeleben (WVB) abgegeben – eine klare absolute Mehrheit, wodurch es nicht mehr zu einer Stichwahl kommt.