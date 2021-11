Von der Börde in die Welt: Acht berühmte Persönlichkeiten

Musikproduzenten, Fußballer, Politiker, Schriftsteller und Fernsehjournalisten sind in der Börde geboren. Auch ein bekannter Dirigent hat in der landschaftlich vielfältigen Region seine Spuren hinterlassen. Acht Persönlichkeiten haben wir herausgesucht. Kennt ihr sie alle?

Landkreis Börde - Ein bekannnter Musikproduzent und Komponist aus der Börde ist Rüdiger "Ritchie" Barton. Seit 1982 ist er Keyboarder der Band Silly. Geboren wurde er 1954 in Weferlingen, eine Gemeinde, welche heute zur Stadt Oebisfelde-Weferlingen gehört. Komponiert hat er das erfolgreiche Lied Bataillon d'amour.

Barton nahm mit acht Jahren Klavierunterricht und gründete mit 13 eine Schulband, in der er zuerst als Gitarrist auftrat. Nach einiger Zeit übernahm er die Funktion des Organisten und Pianisten.

Nach dem Grundwehrdienst begann Barton 1976 sein Musikstudium für Tanz- und Unterhaltungsmusik mit dem Hauptfach Klavier an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Bereits ein Jahr danach stieg er als Keyboarder in die Profiband Magdeburg ein.

1981 lernte Barton die Sängerin Tamara Danz von der Band Silly bei einer Sendung kennen. Bald darauf wurden die beiden ein Paar. 1982 stieg Barton bei der Band Silly ein.

Parallel zu Silly wurde er 1990 gemeinsam mit Tamara Danz und Uwe Hassbecker erstmals als Produzent anderer Musiker und Bands tätig. Im Team produzierten sie unter anderem „Gundermann & Seilschaft“. Gleichzeitig begann Barton auch zunehmend als Studiomusiker zu arbeiten. So spielte er zum Beispiel bei Die Ärzte, Ulla Meinecke und Gerhard Gundermann verschiedene Instrumente mit ein.

Bis zum Tod der Silly-Sängerin Tamara Danz am 22. Juli 1996 arbeitete Barton als Komponist und Keyboarder der Band. Nach dem Tod von Danz, mit der er bis 1986 zusammen und danach in Freundschaft lebte, kam die Band vorläufig zum Stillstand.

Seit Herbst 2005 ist Barton wieder mit Silly auf der Bühne zu sehen. Die Silly-Kernbesetzung Barton, Hassbecker, Reznicek tourte mit den Söhnen Daniel Hassbecker und Sebastian Reznicek und Gästen erfolgreich durch Deutschland. 2006 unternahm Barton mit Silly und Anna Loos die „Elektro-Akustik-Tour“. 2010 erschien das Studioalbum „Alles Rot“. Barton steuerte dazu etwa die Hälfte der Kompositionen bei.

Rainer Langhans - Mitglied der Kommune sowie Autor, Filmemacher und Schauspieler

Die deutsche 68er-Ikone Rainer Langhans wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1940 in Oschersleben als ältestes von vier Kindern geboren.

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen flüchtete die Familie zunächst zum Großvater mütterlicherseits nach Jena, 1953 schließlich nach West-Deutschland, wo sie sich nach Stationen in Berlin und Köln im Schwarzwald niederließ.

Nach dem Abitur 1960 trat er in die Bundeswehr ein und begann 1962 ein Jura- später Psychologie-Studium an der Freien Universität Berlin. Er machte aber nie einen Abschluss.

1967 zog er in die Polit-Wohngemeinschaft "Kommune I" und beteiligte sich an politischen Aktionen unter anderem am versuchten "Puddingattentat" auf den damaligen US-Vizepräsidenten Hubert H. Humphrey. Wegen seines politischen Engagements wurde Langhans zeitweilig vom Verfassungsschutz beobachtet und stand vor Gericht.

Kult-Status erlangte Langhans wegen seiner - für die damalige Zeit ungewöhnlich - offen ausgelebten Sexualität, seines Drogenkonsums und seiner Beziehung mit dem Münchener Modell Uschi Obermaier, mit dem Langhans von 1968 bis 1976 zusammen war.

Seit Sommer 2020 ist Rainer Langhans unheilbar an Prostatakrebs erkrankt. Er lebt in München.

Kommunarde Rainer Langhans posiert mit Uschi Obermaier in der Fernsehsendung "Beckmann" im Jahr 2007. Foto: dpa/ Morris Mac Matzen

Oberbürgermeister von Magdeburg Lutz Trümper

Magdeburgs amtierender Bürgermeister Lutz Trümper wurde 1955 in der Börde geboren und zwar in Oschersleben. Er legte 1974 sein Abitur ab und studierte an der Pädagogischen Hochschule in Köthen. Er wurde Diplomlehrer für Chemie und Biologie. Seit 1977 lebt Trümper in Magdeburg.

Nach Eintritt in die SPD zog er 1994 für diese in den Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg ein. 1999 erfolgte seine Wiederwahl. Trümper übernahm die ehrenamtlichen Funktionen des Vorsitzenden des Finanz- und Grundstücksausschusses und des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Ratsfraktion. Im Mai 2000 wurde Trümper Staatssekretär im sachsen-anhaltischen Ministerium für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt. Im November 2000 wurde Trümper zum Präsidenten des Fußballvereins 1. FC Magdeburg gewählt.

Von der Magdeburger SPD wurde Trümper für die Oberbürgermeisterwahl 2001 als Kandidat aufgestellt und konnte sich im zweiten Wahlgang mit 65,6 Prozent der gültigen Wählerstimmen gegen Hans-Werner Brüning, den Fraktionsvorsitzenden der PDS im Magdeburger Stadtrat, durchsetzen. Mit dem Amtsantritt am 1. Juli 2001 legte er seine Ämter als Staatssekretär und Präsident des 1. FC Magdeburg nieder.

2008 sowie 2015 wurde er in seinem Amt als Oberbürgermeister bestätigt. Trümper ist verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter.

Magdeburgs amtierender Bürgermeister Lutz Trümper wurde 1955 in der Börde geboren und zwar in Oschersleben. Foto: dpa/ Ronny Hartmann

Fußballer Heiko Bonan

Heiko Bonan ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er wurde 1966 in Haldensleben geboren. Mit sechs Jahren begann er in der Jugend der BSG Medizin Haldensleben mit dem Fußballspiel. Als 12-Jähriger fiel er den Talentspähern des 1. FC Magdeburg auf und wechselte in den Verein.

Im Frühjahr 1984 holte Magdeburgs Chef-Trainer Claus Creul den damals 18-jährigen Abiturienten in die Oberliga-Mannschaft. Von 1984 bis 1989 wurde er in 119 Oberliga-Spielen für den 1. FC Magdeburg eingesetzt und erzielte dabei 14 Tore. Im Sommer 1989 wechselte er nach Berlin zum BFC Dynamo.

Ab der Saison 1991/92 spielte er in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum. Nach dem Abstieg 1993 wechselte Bonan von Bochum zum Karlsruher SC. Den Höhepunkt der Saison 1993/94 stellten die UEFA-Cup-Spiele dar.

Bei seinem Einsatz am Schlusstag der Saison am 17. Juni 1995 beim 2:2-Heimspiel gegen den VfL Bochum brachte Bonan den KSC in der 72. Spielminute mit 2:1 in Führung. Mit diesem Spiel beendete er überraschend seine Karriere in der Fußball-Bundesliga. Nach Angaben Bonans in einem Interview der KSC-Stadionzeitung im Januar 2006 scheiterte die mögliche Vertragsverlängerung daran, dass ihm lediglich ein Einjahresvertrag angeboten wurde.

Im Anschluss daran spielte er für den FC Gütersloh in der Regionalliga und 2. Bundesliga. Später spielte er in der Regionalliga für Rot-Weiß Essen. Nach dem Aufstieg des Vereins in die 2. Bundesliga im Jahre 2004 beendete Bonan seine aktive Karriere im Leistungsfußball, spielte allerdings noch ein Jahr in der Oberliga Westfalen an seiner alten Wirkungsstätte, dem FC Gütersloh 2000 und beendete hier seine aktive Fußball-Spieler-Karriere.

Seit 2005 ist er als Trainer tätig war unter anderem für den 1. FC Magdeburg, den BFC Dynamo, den VfL Bochum und den Karlsruher SC aktiv. Seit der Saison 2016/17 trainiert Bonan den westfälischen Bezirksligisten FC Blau-Weiß Weser aus Beverungen und Lauenförde.

Der ehemalige Fußballspieler Heiko Bonan wurde 1966 in Haldensleben geboren. Seit 2005 ist er als Trainer tätig war unter anderem für den 1. FC Magdeburg, den BFC Dynamo, den VfL Bochum und den Karlsruher SC aktiv. Foto: dpa / Roland Weihrauch

Fernsehjournalistin Angelika Unterlauf

Angelika Unterlauf wurde 1946 in Gröningen in der Börde geboren. Sie wurde als Sprecherin der Hauptnachrichtensendung des Fernsehens der DDR, der Aktuellen Kamera bekannt.

Im Jahr 1977 gab die gelernte Bauzeichnerin Angelika Unterlauf ihr Sprecherdebüt in den Studios der Aktuellen Kamera. Erfahrung hatte sie jedoch schon seit 1969 als Sprecherin beim Rundfunk, zum Beispiel bei der Notenbude, einer Rockmusiksendung beim Sender Stimme der DDR gesammelt. 1985 wurde sie von den Lesern der DDR-Fernsehzeitschrift FF dabei zum „Fernsehliebling des Jahres“ gewählt.

Am 2. Juli 1990 sprach Angelika Unterlauf zum letzten Mal die Nachrichten in der Aktuellen Kamera und wurde 1991 gekündigt. Seit 1993 war sie bei Sat.1 als Redakteurin angestellt.

Noch vor 1989 kam sie auch in der Bundesrepublik Deutschland zu Bekanntheit, als ihr der Sänger Lonnie 1982 (ehemaliger RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor)-Mitarbeiter Klaus Heilbronner) das Lied Angelika vom Fernsehen in der DDR widmete. Darin sang er: „Was Du sagst, das klingt banal, aber darauf kommt’s nicht an. Gerne würde ich die fragen, ob ich Dich mal treffen kann.“ Es dauerte mehrere Monate, bis Unterlauf den Vorwurf der Stasi entkräften konnte, ein Verhältnis mit dem Westsänger zu unterhalten.

Angelika Unterlauf (Foto aus dem Jahr 2000) war bis zur Wende beliebteste Sprecherin der populären DDR-Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera". Foto: dpa/ Klaus Franke

Am 17. August 2004 heiratete sie den Journalisten und Fernsehmoderator Erich Böhme. Das Paar lebte seit Mai 2006 in Worin in Brandenburg in einem ehemaligen Gutshaus am See. Angelika Unterlauf hat zwei Töchter und ist seit dem 27. November 2009 verwitwet.

Politiker Reinhard Höppner

Die folgenden Persönlichkeiten sind bereits verstorben. Sie haben jedoch in der Region ihre Spuren hinterlassen. So wie der ehemalige SPD Politiker Reinhard Höppner. Er wurde 1948 in Haldensleben geboren und war von 1994 bis zum Jahr 2002 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.

Aufgewachsen ist Höppner im Jerichower Land. Er studierte nach seinem Abitur in Elsterwerda an der TU Dresden Mathematik und schloss dieses Studium 1971 als Diplom-Mathematiker ab.

Von 1971 bis 1989 war Höppner Lektor und Fachgebietsleiter für Mathematikliteratur im Berliner Akademie-Verlag. Seit 1980 war er ehrenamtlich in führenden Positionen im Bereich der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und ab 1994 beim Deutschen Evangelischen Kirchentag sowie von 1990 bis 2006 als Politiker in verschiedenen Ämtern tätig.

Reinhard Höppner war verheiratet und Vater dreier Kinder. Im Jahr 2014 starb er an den Folgen einer Krebserkrankung in Magdeburg.

Reinhard Höppner wurde 1948 in Haldensleben geboren und war von 1994 bis zum Jahr 2002 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Foto: dpa | Peter Förster

Schriftsteller Martin Selber

Der Schriftsteller Martin Selber, hieß eigentlich Martin Merbt und wurde 1924 in Dresden geboren. Er wuchs in Berlin auf. Selber erlernte zunächst den Beruf eines Buchhalters. 1942 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. 1945 kam er in sowjetische Kriegsgefangenschaft in den Donbass in die Ukraine.

Nach der Entlassung Ende 1945 ließ er sich in Domersleben (gehört zur Stadt Wanzleben-Börde) in der Börde nieder und wurde zunächst Landarbeiter, dann Angestellter und schließlich Sekretär der regionalen Bauernhilfe. Außerdem wurde er Schauspielschüler und betätigte sich als Musiker.

Ab 1953 lebte er als freier Schriftsteller in der DDR. Seit 1956 war er Mitglied des Schriftstellerverbandes und betreute Zirkel schreibender Arbeiter. Von 1971 bis 1988 war er im Bezirk Magdeburg Vorsitzender des Schriftstellerverbandes. Nach 1989 schrieb er humoristische Geschichten in Magdeburger Mundart und im ostfälischen Bördeplatt für die regionale Presse und den Schwejk-Roman „Die Abenteuer des braven Bürgers Drente“.

Selber veröffentlichte über 50 Romane, Erzählungen und Fachbücher in einer Gesamtauflage von 3,5 Millionen Exemplaren. Seine Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt unter anderem ins Finnische, Ungarische und Dänische. Schon vor der Wende dienten seine bei Rowohlt veröffentlichten Jugendbücher „Geheimkurier A“ und „Faustrecht“ in Niedersachsen und Schleswig-Holstein als Schulliteratur.

Martin Selber gilt als Heimatschriftsteller, obwohl er besonders zu Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit viele historische Abenteuerromane verfasste, die in aller Welt spielten. Sein Roman „... und das Eis bleibt stumm“ ist die erste literarische Darstellung der Franklin-Expedition.

Sein Roman „Gnostika“, der die menschliche Seite der Enteignung der Bauern auf dem Lande zeigt, ohne die Entwicklung der Landwirtschaft in der DDR selbst in Frage zu stellen, ist sein Alterswerk, ein Bildungsroman und ein Lebensresümee. Die Druckgenehmigungspraxis verhinderte das Erscheinen des Romans zu DDR-Zeiten.

Wie viele seiner Kollegen stand auch Martin Selber unter permanenter Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit. Seine BStU-Akte umfasst über 4.500 Seiten. Martin Selber starb im Jahr 2006 in Domersleben.

Das Dorf Domersleben ernannte ihn zu seinem Ehrenbürger. 2010 wurde eine Straße in Domersleben, jetzt Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde, in „Martin-Selber-Straße“ umbenannt. 2013 gab sich die Domersleber Grundschule den Namen "Grundschule Martin Selber".

Martin Selber beim Schreiben in Domersleben in der Börde im Jahr 1994. Hier verstarb er im Jahr 2006. In Domersleben wurde er zum Ehrenbürger benannt. Foto: Astrid Simon

Dirigent Kurt Masur

Der Dirigent Kurt Masur ist zwar weder in der Börde geboren, noch gestorben, dennoch hat er seine Spuren in der Börde hinterlassen und soll hier mit erwähnt werden.

Geboren ist Kurt Masur 1927 in Schlesien und gestorben 2015 in Greenwich, Connecticut in den USA. Er war von 1970 bis 1996 Gewandhauskapellmeister in Leipzig, von 1991 bis 2002 Musikdirektor der New Yorker Philharmoniker und von 2000 bis 2007 Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra.

Nachdem zweiten Weltkrieg hat es Kurt Masur nach Oschersleben verschlagen. Im Jahr 2013 wurde aus diesem Grund die Kreismusikschule Oschersleben nach dem berühmten Dirigenten benannt. In einem persönlich unterzeichneten Brief hatte Prof. Kurt Masur erklärt, als Namenspatron zur Verfügung zu stehen. Darin heißt es:

„Es ist für mich eine Ehre, dass Sie der Episode über meinen Aufenthalt in Oschersleben so viel Aufmerksamkeit gewidmet haben und nunmehr die dortige Kreismusikschule am 4. April 2013 meinen Namen erhalten soll. Das erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit.

Es war Anfang Mai 1945, kurz nach meiner Rückkehr vom Kriegsdienst, dass ich meine Eltern nach ihrer Flucht aus Schlesien in Oschersleben wiedergefunden habe. Eines Abends im November hörte ich aus der Kirche das Weihnachts-Oratorium von Johann Sebastian Bach erklingen. Ich wartete, bis die Probe zu Ende war und sprach mit dem ehemaligen Chordirektor, ob eventuell noch ein Sänger gebraucht wurde. Er war sehr froh darüber, und daraus entstand meine Verbindung mit dem dortigen Kirchenchor. Die Aufführung war sicher nicht weltbewegend, aber für mich war es ein Wiederbeginn und ein neuer Lebensabschnitt.

Ich hoffe, dass das musikalische Leben in Oschersleben durch diese Namensverleihung neue Impulse erhalten möge, und ich möchte betonen, dass es für mich eine Ehre ist, dass die Schule meinen Namen tragen wird. Ich wünsche der Musikschule viel Erfolg und alles Gute für die künftigen Vorhaben und bin in Gedanken bei Ihnen. Ihr Kurt Masur“.