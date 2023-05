Das Freibad in Oschersleben wird aktuell kurz vor Saisonstart von Mitgliedern des Fördervereins fit gemacht und hergerichtet. Auf die Badegäste werden in diesem Jahr einige Neuerungen zukommen.

Oschersleben - Die vergangenen Wochen im Oschersleber Freibad waren sehr arbeitsintensiv. So spricht auch Mathias Schulte als Sachgebietsleiter Kultur, Sport und Tourismus in der Oschersleber Stadtverwaltung von einer langwierigen Saisonvorbereitung, die notwendig ist. So wurde wie in jedem Jahr nach dem Ende der Frostperiode das Wasser aus den Becken gelassen, die Becken gestrichen und dann langsam wieder frisches Wasser eingefüllt. Nun sind die Vorbereitungen in der Endspurtphase.