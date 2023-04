Eisenbahn Wann die Bahn die Übergänge bei Oschersleben dicht macht

Umfangreiche Bauarbeiten kündigt die Deutsche Bahn in Kürze für einen Abschnitt der Strecke Magdeburg – Halberstadt im Raum Oschersleben an. Was wird gemacht und mit welchen Einschränkungen ist zu rechnen?