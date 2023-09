Die Arbeiten an der neuen Grundschulen in Hamersleben laufen auf Hochtouren. Der Zeitplan kann wohl gehalten werden. Die Kosten auch?

Wann die neue Grundschule in Hamersleben fertig wird und was sie kostet

Hamersleben - Morgen allerdings wird auf der Baustelle der neuen Grundschule Ruhe herrschen. Ganz im Gegensatz zum geschäftigen Treiben zwischen Montag und Freitag. Dann geben sich hier immer mehre Gewerke sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Ja, die Außentüren sind bereits eingebaut, gut geschützt durch eine Verschalung. Die wiederum ist an den großen Glasfronten neben den Eingangstüren bereits abgebaut. Handwerker haben in diesen Tagen die Dichtungen eingebaut.

Innen wie außen sind vom Dach bis zum Erdgeschoss Handwerker unterwegs. Auf dem Dach wird die Dämmung angebracht, nur wenige Meter tiefer wird an der Fassade gearbeitet. Im Innern dröhnt die Putzmaschine, werden anscheinend gleich „kilometerweise“ Kabel verlegt. „Der Rohbau ist durch, wir befinden uns in der Ausbauphase“, hat Bauamtsmitarbeiter Sven Naumann jüngst in der Bauausschusssitzung der Gemeinde Am Großen Bruch berichtet.

Einige Gewerke wie Maler und Schlosser müssten noch ausgeschrieben werden. Wohin gegen die Bodenlegerarbeiten bereits ausgeschrieben sind. „Ist das Außengerüst entfernt, kann mit der Gestaltung der Außenanlagen begonnen werden. Vom Gerüst bleibe ein Treppenturm stehen, der stört bei den Arbeiten an der Außenanlage nicht“, berichtet Sven Naumann weiter.

Sind die Arbeiten an der Fassade der neuen Grundschule abgeschlossen, soll ein Großteil des Gerüstes endgültig entfernt werden. Fotos: Yvonne Heyer

Er betonte gegenüber den Bauausschussmitgliedern, dass am Umzugszeitplan festgehalten werden könne. In den Winterferien ziehen die Hamersleber Grundschüler in ihre neue Schule.

Der Finanzplan hingegen werde wohl nicht eingehalten werden können. Das zeichnet sich aus den gelaufenen Ausschreibungen bereits ab. Während einige Ausschreibungen um bis zu zehn Prozent über dem Finanzplan liegen, seien andere wiederum günstiger. Bei den veranschlagten 4,2 Millionen Euro werde es nicht bleiben. „Wir liegen bei 4,5 Millionen Euro, was in diesen Zeiten aber keine Extremerhöhung darstellt“, machte Sven Naumann deutlich.