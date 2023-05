Bauarbeiten Wann die Pfarrhaus-Sanierung in Oschersleben abgeschlossen ist

Es ist ein Millionen-Euro-Projekt für die evangelische Kirchengemeinde. Seit einiger Zeit wird das über 300 Jahre alte Oschersleber Pfarrhaus am Marktplatz saniert. Am kommenden Sonntag soll Einblick in die erneuerten Räumlichkeiten gegeben werden.