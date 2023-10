Der ambulante Hospizkreis ist ehrenamtlich für Patienten in Oschersleben und Wanzleben am Lebensende da. Nun sucht der Verein neue Mitglieder.

Bereits seit zwölf Jahren bietet der ambulante Hospizkreis Oschersleben eine Unterstützung für Sterbende in der Region an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Der Stand am Tag der Regionen in Oschersleben vor einigen Wochen, ist bestimmt mehreren Besuchern aufgefallen. In der Nähe der Bode-Buchhandlung in der Halberstädter Straße informierten mehrere Mitglieder über den Ambulanten Hospizkreis Oschersleben.