Apotheken Warum die Apotheken in Oschersleben am 14. Juni für einen Tag schließen

Die Apotheker veranstalten am kommenden Mittwoch, 14. Juni, einen bundesweiten Protesttag. Welche Apotheken in Oschersleben sich an der Aktion beteiligen und was sich in ihren Augen unbedingt ändern sollte.