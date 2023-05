Mit 700 Unterschriften wird in Hornhausen klar Position gegen den Abriss einer Brücke über den Goldbach bezogen. Stadt und Unterhaltungsverband bringen sie damit in eine Zwickmühle.

Manuel Heyer, Björn Löffler und Wolfgang Zahn übergaben die Unterschriften an Wolfgang Nehring (v. r.).

Hornhausen - Wohl noch nie zuvor wurde so viel über eine Brücke in Hornhausen gesprochen wie in den vergangenen Wochen.