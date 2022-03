Katastrophenschutz Warum die Feuerwehr in Oschersleben auf die Sirene verzichten könnte

Wenn die Feuerwehr gebraucht wird, heult auch die Sirene. Für manchen mag das Signal nervtötend sein, aber in den meisten Orten des Landkreises Börde ist es gang und gäbe. Nur in den Städten, wie beispielsweise in Oschersleben, gibt es andere Lösungen.