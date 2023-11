Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) hat die Gemeinschaftsschule am Diesterwegring in Oschersleben besucht. Im Gepäck hatte sie eine Kurzgeschichte.

Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) ist in der Gemeinschaftsschule am Diesterwegring in Oschersleben zu Gast.

Oschersleben - Der bundesweite Vorlesetag, der jährlich am dritten Freitag im November stattfindet, soll die Lesebegeisterung bei Kindern und Erwachsenen wecken. Diesen Aktionstag nehmen auch Politiker gerne zum Anlass, Schulklassen zu besuchen und den Schülern etwas vorzulesen.

Und so stattete Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Freitag nicht zum ersten Mal der Gemeinschaftsschule am Diesterwegring in Oschersleben einen Besuch ab. Wurde im Vorjahr anhand einer Ballade über das Thema Selbstjustiz gesprochen, hatte Weidinger diesmal eine Kurzgeschichte von Stefan Zweig im Gepäck. Darin beschreibt der Autor aus dem 20. Jahrhundert eine Episode aus seiner Schulzeit, bei dem einem Mitschüler bei einem Konflikt nicht geholfen wurde.

Eine Kurzgeschichte zum Nachdenken

Die anschließende Diskussion mit Schülern der 9. und 10. Klassen in der Aula der Schule verlief anschließend zwar etwas zurückhaltend. Die Geschichte über den Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten in der Klassengemeinschaft rege aber zum Nachdenken an, so die Schulleiterin Petra Gerloff.

Die Kurzgeschichte habe ihrer Meinung nach nicht an Aktualität verloren. „Wenn irgendetwas schiefläuft, solle man sich jemanden anvertrauen und offen darüber reden, so dass man nicht alleine ist“, betont Justizministerin Weidinger gegenüber den Schülern. Das sei gleichzeitig auch die Botschaft der Kurzgeschichte.