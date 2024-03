Die Gröninger Fortuna-Band probt derzeit für einen besonderen Aufritt. Sie wird am 7. April 2024 im Oschersleber Burgsaal wieder mit der Sängerin Gabriele Kluge auf der Bühne stehen.

Warum die Magdeburger Sängerin Gabriele Kluge nach langer Zeit wider in Oschersleben auf der Bühne stehen wird

Konzert in Oschersleben

Günthersdorf - Aus dem Kulturraum an der Alten Schützenstraße des Oschersleber Ortsteils könnte in diesen Wochen verstärkt Musik zu hören sein. Bereits seit der Corona-Pandemie hat dort die Fortuna-Band aus Gröningen einen Platz zum Proben gefunden. Seit dieser Woche bereiten die Musiker nun einen speziellen Auftritt mit einem besonderen Gast vor, der am 7. April im Oschersleber Burgsaal stattfindet.