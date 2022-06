Warum die Sporthalle in Hornhausen erst jetzt saniert wird

Die Tage des Dornröschenschlafs der Sporthalle in Hornhausen sind gezählt. Endlich sollen die Bauarbeiter hier einziehen, um die geplante Sanierung umzusetzen. Aber warum hat das so lange gedauert?

Hornhausen - Über die Monate ist in Hornhausen die Hoffnung geschwunden, dass irgendwann wieder in der Sporthalle Sport getrieben werden kann. So fehlte die Frage, wann die Sporthalle wieder nutzbar sein wird, auch jüngst beim Wahlforum in Vorbereitung der Bürgermeisterwahl in Oschersleben nicht. Mittlerweile ist die Nutzung der Halle drei Jahre lang untersagt, nachdem im sich März 2019 Teile der Deckenkonstruktion gelöst hatten und auf den Hallenboden gestürzt waren. Beim Betreten der Halle ist das Dilemma deutlich sichtbar.