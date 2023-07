Der Oschersleber René Herbert war bereits auf dem Jakobsweg unterwegs. Jetzt will er wieder los - für einen guten Zweck.

Oschersleben - vs l In Vorträge berichte René Herbert von seinen besonderen Eindrücken auf dem „Camino Francés“. Es sind Erfahrungen, die ihm keiner nehmen kann, auch wenn die 900 Kilometer, unterteilt in 33 Etappen, ihm einiges abverlangt haben.