Hornhausen - Schätzungsweise über zehn Jahre habe man dafür gekämpft, sagt Ortsbürgermeisterin Inge Tamm. „Es ist ein Thema, was in der Gemeinde schon lange auf dem Tisch lag.“ Jetzt ist der Straßenausbau der Neubrandslebener Chaussee (Kreisstraße 1364) in beiden Richtungen endgültig auf dem Weg gebracht. Das bestätigt der Dezernent im Amt für Straßenbau und -unterhaltung im Landkreis Börde, Denis Gruber, bei einem Ortstermin. „Wir können sagen, dass wir bauen werden. Zur Zeit sind wir in der Phase der Ausschreibung und im Januar wissen wir, wer bauen wird“, so Gruber.