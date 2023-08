Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schermcke - Es ist ein ungewöhnliches Bild, dass sich derzeit am Ortseingang von Schermcke in Richtung Seehausen zeigt. Am Sportplatz des Oschersleber Ortsteils hängt seit wenigen Tagen ein großes, schwarzes Schild, dass vor Ort eine Feldküche anpreist. Und tatsächlich findet man sie am gegenüberliegenden Ende des Sportplatzes an der ehemaligen Gaststätte aufgebaut.