Nach der Corona bedingten Pause ist der Andrang der Schwimmanfänger auf die Seepferdchen-Kurse in vielen Regionen immer noch groß. Laut Schwimmbad-Leiter Jörg Doil, zeigt sind in Oschersleben aber ein anderes Bild.

Oschersleben - In den vergangenen Jahren sind wegen der Corona-Pandemie zahlreiche Schwimmkurse für Kinder ausgefallen. Und das hat Folgen: So meldete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), dass 37 Prozent der Jungen und Mädchen im Grundschulalter noch kein Schwimmabzeichen haben. Noch immer ist in einigen Regionen in Sachsen-Anhalt der Andrang auf die Schwimmkurse groß. Trotz Zusatzangeboten zählte Magdeburg vor wenigen Monaten noch rund 700 Kinder auf ihrer Warteliste für einen Platz in kommunalen Seepferdchen-Kursen. Ein anderes Bild zeigt sich dagegen in Oschersleben.