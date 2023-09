Pünktlich zum Tag des offenen Denkmals am 10. September 2023 findet in Hornhausen das Reitersteinfest statt. Ging es in der Vergangenheit dabei vor allem um die Ortsgeschichte, steht die Veranstaltung jetzt unter einem anderen Zeichen.

Hornhausen - Im Dorfgemeinschaftshaus in der Badstraße herrscht emsiges Treiben. Tische werden von einer Ecke in die andere getragen, Bilder und Fotografien zurecht gerückt. Hier werden gerade die letzten Vorbereitungen zum Reitersteinfest am 10. September 2023 getroffen, das in diesem Jahr bereits zum 14. Mal über die Bühne geht.

Bei der Veranstaltung, die abermals vom Kirchturmförderverein St. Stephani organisiert wird, sollen diesmal nach eigenen Angaben besonders die kreativen Köpfe in Hornhausen im Mittelpunkt stehen. „Wir haben viele Leute, die gut malen können und auch einige, die schöne Fotos machen“, sagt Steffi Waldvogel. Sie organisiert die Ausstellung, die vor Ort ab 11 Uhr zu sehen ist. Bei der Zusammenkunft der Hobbykünstler aus Hornhausen handelt es sich aber nicht um eine Premiere. Eine ähnliche Ausstellung gab es demnach schon im vergangenen Jahr zur 950-Jahr-Feier des Ortes. „Zu diesem Anlass kam die Idee auf, dass wir die versteckten Talente der Einwohner ein bisschen zeigen“, so Waldvogel, die sich selbst der Acrylmalerei verschrieben hat.

Positive Reaktionen auf diese Ausstellung blieben nicht aus. „In diesem Jahr wurde dann der Wunsch laut, dass wir die Aktion noch einmal ins Leben rufen, weil viele Hornhäuser die Ausstellung im vorigen Jahr gar nicht sehen konnten“, denn sie seien selbst mit den Vorbereitungen zum Ortsjubiläum beschäftigt gewesen. „Deshalb wollen wir das in diesem Jahr noch einmal wiederholen“, sagt Steffi Waldvogel.Und tatsächlich haben sich auch diesmal wieder mehrere Leute gefunden, die ihre versteckten Talente präsentieren. Die Suche nach ihnen gestaltete sich aber etwas schwierig, verrät die Organisatorin. „Man braucht schon ein bisschen Überredungskunst, weil viele machen ihr Hobby für sich und wollen sich dann auch nicht so zeigen.“

Verschiedene Künstler mit eigenen Schwerpunkten

Trotzdem werden sich am 10. September 2023 insgesamt neun Hobbykünstler mit ihren Werken im Dorfgemeinschaftshaus präsentieren. Alle haben dabei ganz unterschiedliche Gründe, kreativ zu werden. Unter ihnen ist beispielsweise Katharina Hagen, die sich selbst als junge Vollzeit-Mutti beschreibt und sich gerne mal einen Bleistift schnappt und „draufloskritzelt“, um den Kopf frei zu bekommen. Mit Pinsel und Farbe gehe es bei ihr aber auch manchmal bunt zu.

Anja widerrum hat nach eigener Aussage schon immer viel fotografiert und fast immer ihre Kamera dabei. Sie hält vor allem Landschaften, Tiere und Pflanzen in ihren Bildern fest. Neben einer Hobby-Bäckerin von Motivtorten und einem Kettensägenkünstler, der seine Objekte im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses präsentiert, ist auch die 13-jährige Jasmin vor Ort. „Mein Hobby ist das Zeichnen und Malen von Stillleben und Gegenständen mit dem Bleistift“, teilt sie mit. Zur Ausstellung werde die demnach ein paar Bilder auf Leinwand und Papier mitbringen. Die Organisatorin der Ausstellung, Steffi Waldvogel, ist begeistert von der großen Anzahl der Teilnehmer. „Ich freue mich, dass es Interesse in der Bevölkerung gibt“, so Waldvogel. Allzu große Vorbereitungen müssen nach ihren Angaben auch nicht getroffen werden, „da wir durch die Ausstellung im vorigen Jahr schon ein bisschen in Übung sind.“

Reitersteinfest hat Dorfgeschichte auserzählt

Mit den Hobbykünstlern hat das Reitersteinfest in diesem Jahr einen neuen Fokus gefunden. Bisher standen in der Vergangenheit extra für das Fest organisierte Ausstellungen einzelner Themen der Hornhäuser Dorfgeschichte im Mittelpunkt, teilt Brigitte Beuke vom Kirchturmförderverein mit. „Dieses Jahr haben wir kein Thema mehr, denn die Dorfgeschichte haben wir beim letzten Mal mit dem Fokus auf den Vereinen des Ortes abgeschlossen“, so Beuke. Sie verweist in dem Zusammenhang auf die vergangenen Schwerpunkte. Thematisiert wurden beispielsweise der Reiterschein an sich, das Landleben in Hornhausen, die Entstehung der Schulen und die Geschichten rund um ehemalige Geschäfte und Läden des Ortes. Zu der Geschichte der Vereine im Vorjahr seien demnach gleich zwei Broschüren entstanden, die auch am 10.September 2023 ausliegen werden. Gleiches gilt für die erstellten Broschüren vergangener Schwerpunkte.

Laut den Veranstaltern soll sich das Fest bis in den Abend ziehen. Für Imbiss, Getränke und musikalische Unterhaltung sei gesorgt. Wie aus dem Programm hervorgeht, gibt es im Kirchturm in der Zeit von 14 bis 15 Uhr die Gelegenheit, die Dauerausstellung zum Reiterstein im Kirchturm zu besuchen. Er bezeichnet eine Steinplatte aus dem 7. Jahrhundert, auf der ein Reiter zu sehen ist. Der Fund aus Hornhausen dient seit 2007 das Wappen des Landkreis Börde. Fast genauso alt ist auch das Reitersteinfest. Laut Brigitte Beuke wurde die Veranstaltung damals vom Kirchturmförderverein ins Leben gerufen, um Spenden für die Sanierung des zu dem Zeitpunkt noch maroden Kirchturms zu sammeln. „Deswegen steht das Fest auch immer noch in Verbindung mit dem Tag des offenen Denkmals“, so Beuke.

Seitdem ist einiges passiert. So wurde nach eigenen Angaben neben dem Kirchturm und seiner Kirchturmuhr auch der sogenannte Glockenstuhl erneuert und im Kirchenschiff ein paar Kirchenfenster saniert. Die Spenden würden deshalb jetzt nicht mehr im Vordergrund stehen. Das Fest ist aber bis heute geblieben und soll auch weiter erhalten bleiben „weil es ein gemütliches Dorffest ist und weil wir auch sehr mit dem Reiterstein verbunden sind“, so Brigitte Beuke. Das gemütliche Beisammensein wird demnach in diesem Jahr auch musikalisch: Ab 15.30 Uhr ist Livemusik des lokalen Musikers Manne Becker angekündigt.

Weitere Termine zum Tag des offenen Denkmals

Zum Tag des offenen Denkmals reiht sich Hornhausen mit seinem Fest an andere Veranstaltungen in den Oschersleber Ortsteilen ein. So können Interessierte an Führungen durch Peseckendorf teilnehmen, die von Mitgliedern des örtlichen Kultur und Heimatvereins durchgeführt werden. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr werden dabei etwa der sanierte Park und das erneuerte Friedhofstor gezeigt. „Wir freuen uns, wenn genügend interessiere Menschen kommen“, teilt der Vereinsvorsitzende Mario Engelmann mit. In Ampfurth widerrum ist die Telegraphenstation von 14 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet.