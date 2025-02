Für Kleinalsleber wird zur Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar 2025, ein Bus-Shuttle nach Alikendorf bereitgestellt.

Warum in Kleinalsleben ein Bus ins nächste Wahllokal fährt

Bundestagswahl in Oschersleben

Kleinalsleber können am Sonntag, 23. Februar 2025, einen Shuttle zum Wahllokal in Alikendorf nutzen.

Kleinalsleben - Zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag, 23. Februar 2025, wird es kein Wahllokal in Kleinalsleben geben. Wie Mathias Steffen, der stellvertretender Bürgermeister von Oschersleben und Leiter des Bürgermeisterbüros, auf Volksstimme-Nachfrage bereits in der vergangenen Woche bestätigte, sei das Gemeindebüro wegen eines Wasserschadens derzeit nicht nutzbar.

„Ein geeignetes Ausweichobjekt innerhalb des Ortes existiert nicht. Die wahlberechtigten Kleinalsleber, die nicht von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen wollen, können ihre Stimme in Alikendorf abgeben“, so Mathias Steffen.

Zwei Abfahrtszeiten am Gemeindebüro in Kleinalsleben

Auf diese Situation machte ein Einwohner des Oschersleber Ortsteils während der jüngsten Sitzung des Bau-, Wirtschafts- und Umweltausschuss am Dienstagabend aufmerksam. Weil es an dem Wahltag keine ÖPNV-Verbindungen gebe, müssten demnach mobilitätseingeschränkte Personen und Senioren, die bisher gewohnt waren, vor Ort wählen zu gehen, einen rund drei Kilometer langen Fußweg nach Alikendorf auf sich nehmen.

Nach einer Beratung im Ausschuss wird in diesem Zusammenhang nun eine kurzfristige Alternative angeboten. Demnach stellt der Ausschussvorsitzende Torsten Schubert (CDU) zusammen mit dem Ortschaftsrat Kleinalsleben für betreffende Personen am kommenden Sonntag, 23. Februar, einen Bus-Shuttle zum Wahllokal nach Alikendorf zur Verfügung. Die Abfahrtszeiten sind jeweils um 11 und um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Gemeindebüro in Kleinalsleben, Zum Anger 13.