Warum in Kroppenstedt Bäume beschnitten werden müssen

Von Oktober bis Ende Februar ist Zeit für Baumschnittarbeiten. Welche Bäume in Kroppenstedt und warum beschnitten werden müssen, erklären die Bauhof-Mitarbeiter.

Schwindelfrei muss man sein: Steffen Pietsch beschneidet in luftiger Höhe die Linde. Die Hebebühne kann bis auf 26 Meter in die Höhe ausgefahren werden.

Kroppenstedt - Die Sicherheit geht vor. Auch beim Baumschnitt in Kroppenstedt. Und so bekommt Steffen Pietsch, ehe er in die Hebebühne steigt, erst einmal das vom Tüv geprüfte Sicherheitsgeschirr umgeschnallt. Seine Bauhof-Kollegen Martin Sperling und Kay Nahrstedt helfen ihm dabei.