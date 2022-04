Warum Oschersleben und die Westliche Börde einen gemeisamen Verein gründen

Nach jahrelanger erfolgreicher Arbeit der Lokalen Leader-Aktionsgruppe Börde stehen nun markante Veränderungen an. Hat das Konsequenzen für künftige Projekte, die auf EU-Förderung hoffen?

Foto: C. Arendt-Nowak

Auf den Vorstand und die Rechnungsprüfer des neuen Vereins wartet einiges an Arbeit, bevor die Projekte starten können.

Oschersleben/ Westliche Börde - Obwohl noch nicht alle Projekte der Prioritätenliste 2021 vollständig abgearbeitet sind, blickt man in der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) schon der nächsten Leader-Förderperiode entgegen. So war in der jüngsten Sitzung der LAG Börde die Gründung eines Vereins Thema.