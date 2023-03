Der Verband der Kleingärtner Börde-Ohre hat einen erstaunlichen Zuwachs erlebt. Der Verbandschef erklärt, warum das so ist, wohin die Entwicklung geht und wo noch Gärten zu bekommen sind.

Warum Schrebergärten in der Börde immer beliebter werden

Kassenwart Walter Strauch (links) und der stellvertretende VorsitzendeThomas Osterloh freuen sich an den ersten sonnigen Tagen im jahr über den Zuwachs beim Kleingartenverein „Schulze 13“ in Wanzleben.

Oschersleben/Wanzleben - Mit neuen Zahlen trumpfte die Verbandsspitze bei der Mitgliederversammlung in Altenweddingen auf. Demnach stieg auch die Zahl der genutzten Flächen in den Regionen Wanzleben, Oschersleben und Haldensleben an.